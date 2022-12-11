استشاري حساسية: المكسرات والفول السوداني يساعدان في تقوية المناعة

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر تعاني حاليا من وجود 4 فيروسات تنفسية وهي المخلوي والبرد والإنفلونزا وكورونا.

تقوية المناعة

وأشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة صدى البلد، إلى أن مواجهة هذه الفيروسات تتطلب العودة للطبيعة والحصول على عناصر تقوية المناعة من مصادرها الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والبروتينات، مضيفا أن المكسرات والفول السوداني يحتويان على الزنك الذي يعتبر مصدرا مهما لتقوية المناعة.

وعن أعرض جدري القرود، أشار إلى أنها تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم، صداع، احتقان، والتهاب في الغدد الليمفاوية وطفح جلدي بارز في الوجه والأطراف وهناك مسحة جينية لتحديد الفيروس.

وضع جدري القرود في مصر

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن الوضع في مصر فيما يتعلق بـ جدري القرود، مطمئن جدا حتى الآن لأن ما يحدث حالات فردية تتم السيطرة عليها.

وأردف أن أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا في الوقت الحالي هو المخلوي، الذي ينتج عن التغيير في درجة حرارة الشخص الناتجة عن تبديل الملابس أو الخروج في وقت التقلبات الجوية، ما يجعله عرضة للإصابة بالفيروس، ونعاني في مثل هذه الأوقات من كل عام من انتشاره.