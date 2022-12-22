إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

شهد طريق قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة مما أدى إلى إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة عند مدخل قرية بني رافع التابعة إلى مركز منفلوط، ووجود مصابين.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «3456 - ى ط ج»، بعمود إنارة، عند مدخل قرية بني رافع التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، مما أسفر عن إصابة شخص يدعى سمير أحمد ضاحي حسن، يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بقرية بني مجد، بإصابات خفيفة.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق العام وتسيير الطريق العام.