وزير الشباب يمازح أحد حراس مرمى «كابيتانو مصر»

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضور أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» من أجل الاطمئنان على آلية سير عملية اختيار اللاعبين ضمن المسابقة الأشهر على مستوى مصر والشرق الأوسط.

الوزير يتفقد أجهزة «كابيتانو مصر»

وخلال تفقد الوزير للأجهزة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في تدريب متسابقي برنامج «كابيتانو مصر» مرر الكرة إلى الأجهزة عدة مرات، لتستقر الكرة بقدمه في نهاية المطاف ليسددها على أحد حراس المرمى التابعين للبرنامج.

في لحظات قليلة، قرر حارس المرمى التصدي لكرة الوزير، ولم يسمح لها بالدخول في الجون، حتى مازحه الوزير بقوله: «الواد ده بره»، ليعود مسرعا ويمد يده إليه مصافحا إياه، ومشيدا بتصديه لكرته التي صوبها باتجاهه.

برنامج «كابيتانو مصر»، أجرى تقييما للاعبين في «فوت جينيك»، المقر التدريبي الذي يختبر قدرات اللاعبين الفنية والتقنية وسرعة ردود فعلهم لمساعدة كل مدرب في اختيار لاعبيه، حيث أن الأجهزة المستخدمة في المسابقة تستخدم في الدوريات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ويتمرن عليها أفضل لاعبي العالم.