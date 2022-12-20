وزير الشباب السابق: تأسيس لاعب دولي عالمي يحتاج لوقت وإمكانيات كبيرة

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن المنتخبات التي تفوز بكأس العالم جميع لاعبيها محترفين في الدوريات العالمية، بلا استثناء، معقبًا: «مفيش لاعب واحد في هذه المنتخبات يلعب في الدوري المحلي سواء في البرازيل أو الأرجنتين».

بطولة كأس العالم

وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن منافسة أي منتخب لاعبيه في الدوري المحلي على بطولة كأس العالم أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن تأسيس لاعب دولي عالمي أمر في حاجة لوقت كبير جدًا، وإمكانيات كبيرة، ربما تكون غير موجودة في مصر والعالم العربي.

المنتخبات التي تفوز بكأس العالم

وأشار إلى أن النظام الجديد للفيفا لا يسمح بالتجمعات الكبيرة للمنتخبات أكثر من 76 ساعة قبل المباريات الدولية، وهذا النظام سببه عدم توقف الدوريات الأوروبية مشيرًا إلى أن الحل للتأهل والمنافسة في كأس العالم إيجاد 40 أو 50 لاعب محترف في الدوريات الأوروبية، وهذا الأمر ليس صعبًا، بل ممكن، خاصة بين أبناء الجالية العربية في الدول الأوروبية.