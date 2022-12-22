أطباء بمركز أورام جامعة المنصورة يشاركون في ورشة عمل بسرت الليبية

شارك عدد من جراحي بمركز أورام جامعة المنصورة في ورشة العمل التي انطلقت اليوم الخميس، في مستشفى بن سينا التعليمي لجراحات أورام الثدي بمدينة سرت الليبية، التي تنظمها المستشفى بالتعاون مع مجموعة جراحة سرطان الثدي المتنقلة من مصر.

وأعلنت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن أطباء من مركز الأورام شاركوا في ورشة العمل التي انطلقت في مستشفى بن سينا التعليمي لجراحات أورام الثدي بمدينة سرت الليبية والفريق الطبي المكون من:

أطباء مركز الأورام جامعة المنصورة

الدكتور وليد النحاس- مدير مركز الأورام جامعة المنصورة.

الدكتور عمر فاروق- مركز الأورام جامعة المنصورة.

الدكتور خالد عبد الوهاب- مركز الأورام جامعة المنصورة.

الدكتور عماد الدين حامد- مركز الأورام جامعة المنصورة.

وأطباء من جامعة أسوان ومركز أورام دمنهور.

ورشة العمل العلمية حول جراحات أورام الثدي

وانطلقت بمستشفى بن سينا التعليمي فعاليات ورشة العمل العلمية حول جراحات أورام الثدي التي ينظمها المستشفى بالتعاون مع مجموعة جراحة سرطان الثدي المتنقلة من مصر وبرعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وسيتم خلال فعاليات الورشة العلمية إجراء عمليات جراحية لعدد 20 حالة مرضية من مدن.

وتتمثل هذه العمليات في استئصال أورام الثدي وزراعة الثدي بعد الاستئصال لبعض الحالات المرضية وهذه تعتبر من العمليات النادرة والبعض منها يجرى لأول مرة في ليبيا.