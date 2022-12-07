مدير مركز الأورام بالمنصورة بعد تكريمه من الرئيس: ربنا يقوينا ونكمل المشوار

قال الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، إنَّ المركز تلقى نبأ التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسعادة بالغة، إذ شعر العاملون بمركز الأورام بالمنصورة بتقدير كبير من الدولة على الجهود المبذولة لتقديم الخدمات للمريض المصري، متابعًا «كنا بقمة السعادة، والحمد لله رب العالمين، وربنا يقوينا على تكملة المشوار لتطوير بقية الخدمات الموجودة بالمركز والتي تخدم بالنهاية المريض المصري».

أكبر مراكز الأورام بمصر

وأضاف «النحاس» في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أنَّ مركز الأورام بالمنصورة من أكبر مراكز الأورام بمصر وهو مكون من 13 دورًا وبسعة 500 سرير، يقوم على خدمة المواطنين من الكبار والأطفال، متضمن علاج أورام الأطفال وجميع أقسام الأورام للكبار، لافتًا إلى أن الجهود المتميزة للمعهد أدت إلى اعتماده من الجمعية الأوروبية لأورام النساء كأول مركز أورام معتمد خارج أوروبا للتدريب.

معطيات عديدة نتج عنها اعتماد مركز الأورام بالمنصورة من الجمعية الأوروبية

وأوضح مدير مركز الأورام جامعة المنصورة أنَّ الاعتماد له عدة معايير منها أنَّ يكون الأطباء مدربين على أعلى مستوى للقيام بعملية التدريب وهو ما يتوفر بمركز أورام المنصورة، إضافة إلى ضرورة وجودة بنية تحتية قوية تستطيع التدريب، من غرف عمليات على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث الأجهزة وعنايات مركزة على أعلى مستوى مع وجود كل التخصصات التي تخدم مريض الأورام بداية من الجراحة للكيماوي ومعامل الفسيولوجي والمعامل العادية، منوهًا إلى أنَّ المعهد يخدم العديد من المحافظات الأخرى إضافة لخدمة مرضى مدينة الدقهلية.