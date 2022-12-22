حصلت «الوطن» على صور جديدة من حفل خطوبة الفنانة رنا رئيس على يسري علي، المقام حاليا داخل أحد الأماكن بمدينة الشيخ زايد، إذ اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المُقربين.

وكانت رنا رئيس، قد تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تقدم علي يسري، لها على الهواء مباشرة، خلال استضافتها في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «سي بي سي».

وتُشارك رنا رئيس في مسلسل «حدث بالفعل» للمخرج محمد هشام الرشيدي، إذ يتكون العمل من حلقات منفصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها والمقربين منهم، وذلك من خلال عدة قصص حقيقية.

ويُشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، على مدار الحلقات المنفصلة، منهم ماجد المصري، وغادة عبد الرازق، وسينتيا خليفة، وأحمد عبد الله محمود وبسنت حاتم وبسمة وشيماء الشريف وخالد أنور وشريف حافظ وآخرين، من تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.