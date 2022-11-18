رنا رئيس: كان نفسي أمثل ووالدتي دائما ترفض (فيديو)

قالت الفنانة رنا رئيس إن والدتها زينب حسن، وكانت تعمل ماكيير في الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت دائما ما ترفض دخولها لمجال الفن، «أنا كان نفسي أمثل أوي، وهي دائما كانت تقولي لا يمكن، ولما كنت بشوف حد من الفنانين أطلب منه يقنعها لكن هي مكنتش بتقتنع، وكنت ساعتها في أولى ثانوي».

رئيس: الأستاذ محمد النقلي شافني في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة

وأضافت «رئيس»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والدتها ومع وصولها للصف الثالث الثانوي وافقت على التحاقها بمجال الفن، حيث حصلت على دور في مسلسل لكنه لم يكتمل، ثم أشار عليها البعض بالذهاب للأستاذ محمد النقلي، «هو كان شافني في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة».

رئيس: ظهرت في مسلسلين في موسم واحد.. أعجبت بنفسي

واستطردت: «بعديها ظهرت في مسلسلين في موسم واحد، وساعتها اعجبت بنفسي جدا ومامتي قالتلي إنتي وحشة جدا إنتي مش ممثلة، وأنا كنت بنهار من العياط في أوضتي، وأنا وماما مش بنجامل بعض والوحش بنقول عليه وحش».

وأوضحت أن أهم مسلسل ظهرت فيه كان مسلسل «ليالينا 8»، وظهرت فيه بأصعب دور لها، حيث أنها دائما ما تخاف من أي شئ يصاب به عينيها، في حين ظهرت طيلة المسلسل عمياء، «كنت بعمل أكتر حاجة بخاف منها، وفقدت بصري في المسلسل من أول حلقة».

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وتابعت: «في وقت كورونا ماما شارت علينا نعمل حاجة بدل الأكل طول اليوم، وساعتها سمعت كلام أخويا وعملت حساب على تيك توك، وبعد انتهاء كورونا لما نزلت للناس لقيت الناس بتقولي أنتي مكسرة الدنيا على التيك توك، وبعديها لقيت عندي أكثر من مليون فولورز، وأنا كنت شخص ملوش في السوشيال ميديا خالص».