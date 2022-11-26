عاجل.. رنا رئيس تحتفل بخطبتها داخل منزلها «صور»

احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطبتها على يسري علي، مساء أمس الجمعة، داخل منزلها في إطار عائلي، وعدد من أصدقاء العروسين.

وحرص الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على حضور قراءة الفاتحة، وقدم عددًا من أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

رنا رئيس وخطيبها يتصدران التريند

وتصدرت رنا رئيس وخطيبها يسري علي التريند بعد تقدمه بعرض للزواج منها أثناء حلولها ضيفة على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، إذ أهداها خاتم الخطوبة وسط فرحة عارمة ارتسمت على ملامحها آنذاك.

وفي سياق منفصل، تنتظر رنا رئيس عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «حدث بالفعل»، حيث تدور أحداثه حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها وعلى حياة المقربين منهم، وذلك من خلال عدة قصص حقيقية.

أبطال مسلسل «حدث بالفعل»

ويشارك في بطولة العمل العديد من الفنانين، منهم ماجد المصري، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبد الله محمود، بسمة، وهو من تأليف فادي النجار، إخراج محمد هشام الرشيدي.