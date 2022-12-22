حميد الشاعري لـ أنغام: «لولاكي» أول أغنية لفرقتي الخاصة

قال الفنان حميد الشاعري، إنه بدأ احتراف الفن عام 1981 بمصر، وبدأ موزعا موسيقيا مع فرقة المزداوية، وكان يتعاون حينها مع الفنان فارس، والفنانة حنان، وعبدالخالق وعلي حميدة.

أول أغنية قدمها في فرقته

أضاف حميد الشاعري، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه بعد ذلك كون فرقة بمفرده، وقدم أول أغنية «لولاكي» لعلى حميدة عام 1988، وبعدها عام 1983 بدأ الغناء، وقدم أول أغنياته كمغني وليس موزع.

وأوضح الفنان حميد الشاعري، أنه قدم أول ألبوم كمغني له عام 1983، لافتا إلى أنه بدأ قبل ذلك كموزع وملحن.

أول ألبوم عملته سمعته لوحدي

وتابع حميد الشاعري مازحا: «أول ألبوم عملته سمعته لوحدي والله، ومع أن صورته فى لندن لكن لم ينجح لأنه كان سابق وقته».

وأفاد حميد الشاعري، إلى أنه عاد وغنى أغنية «عيونها» من ألبومه الأول وحققت نجاحا كبيرا.