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حميد الشاعري لـ أنغام: بدأت الغناء بتكوبن فرقة «أبناء أفريقيا» وأنا عندي 15 سنة

كتب:

محمد عزالدين
11:10 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
حميد الشاعري

حميد الشاعري

قال الفنان حميد الشاعرى، أنه خلال وجوده بليبيا كون فرقة موسيقية وأسماها «أبناء أفريقيا»، سنة 1976 وكان حينها يبلغ 15 عاما.

كنا بنغني في المدرسة

وأضاف حميد الشاعري خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن فرقة أبناء أفريقيا كانت تتكون من مصريين وجزائري وتونسي، متابعا: «كنا عيال وبنغني في المدرسة».

وأشار حميد الشاعري إلى أنه حينها كان يوزع ويلحن فقط ولم يكن يغني، لافتا إلى أن الفرقة كان لها أغانيها الخاصة.

أنغام: حميد الشاعري قدم شكل موسيقي لم يكن موجودا

من جهتها، قالت الفنانة أنغام إن الفنان حميد الشاعري استطاع أن يكتب مرحلة فنية باسمه ويقدم شكلا موسيقيا لم يكن موجود قبله.

 ووجهت أنغام سؤالا إلى حميد قائلة: «مين أول حد حبيت المزيكا بسببه؟»، فأجاب: «فى عمر 6 سنوات خالتى كانت جايبالى (بونبونيرة) قعدت أشوف النغمات عليها، واكتب 1 و2 و3، وبعد كدة والدتى اشترت لى ساكسفون».

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