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«صحة سوهاج»: قافلة طبية قدمت خدماتها لـ5 آلاف مواطن

كتب:

فهد فكري بلوم
02:06 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
اثناء القافلة

اثناء القافلة

قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه جرى تقديم الخدمات الطبية المجانية وفحص أكثر من 5000 مواطن من خلال قافلة طبيه بقريتي الدويرات وشطورة بالتعاون مع بنك الشفاء المصري.

استمرار أعمال القافلة 4 أيام

وأضاف «النجار»، في بيان له: استمرت فعاليات القافلة 4 أيام بواقع 2 يوم بكل قرية موضحاً أنه تم فحص 1980 حالة رمد وتحديد 318 عملية من بينهم سيتم إجراؤها بعد استكمال الفحوصات والإجراءات اللازمة كما تم عمل 709 نظارة طبية.

وتابع: «كما تم فحص 2350 مواطن بتخصصات مختلفة شملت الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة منوهاً ان جميع الخدمات التي قدمت من خلال القافلة قدمت بالمجان للمواطنين واستهدفت أهالينا من المرضى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات».

 دور مؤسسات المجتمع المدني 

ولفت إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني مهم ومحوري في القطاع الصحي، ونعمل جنباً الى جنب لصالح المواطن وهدفنا الوصول إليه وتقديم الخدمة الطبية له بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة صحة سوهاج معرباً عن شكره لبنك الشفاء المصري والقائمين عليه مقدراً تعاونهم المثمر وخاصة في الخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمواطنين.

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