الأحد.. انتهاء مهلة مضارب ومخازن الأرز لإخطار «التموين» بالكميات الموجودة لديها

تنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاصة بإلزام مضارب ومخازن الأرز بإخطار مديريات التموين بالكميات المخزنة لديهم من الأرز الأبيض أو الأرز الشعير، يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

مضارب ومخازن الأرز

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المديريات على مستوى المحافظات، استمارة ملء بيانات بكميات الأرز المخزنة لدى المضارب والمخازن ومزارعي الأرز، لإخطارها بالكميات التي لديهم من أجل منحهم التصاريح القانونية للسماح لهم بتداول الأرز عبر المحافظات، بشرط الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك في إطار تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض.

حملت تموينية مكثفة

وتكثف وزارة التموين من حملاتها التموينية على المضارب والمخازن من أجل ضبط الكميات المخزنة بغرض حجب سلعة الأرز عن الأسواق مع وضع الكميات المضبوطة تحت رقابة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

كما تلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم،

بتسليم طن عن كل فدان، مع عدم إجبار المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية الأقل من فدان على التورد طبقا لكشوف المديرية والحيازات الزراعية.

فيما مدت وزارة التموين والنجارة الداخلية موسم توريد القمح من المزارعين حتى منتصف شهر يناير المقبل، لمنح الفرصة أمام المزارعين الذين لم يوردوا الكميات الملزمين لها منذ بدء موسم الحصاد.