سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيارات الصرف الصحي تنتشر في المدينة

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ قليل على مناطق عدة في الإسكندرية، فجر اليوم الجمعة، بالتحديد على الطرق السريعة غرب المدينة الساحلية، بالإضافة إلى مناطق العجمي والكيلو 21 بينما شهدت مناطق وسط وشرق الإسكندرية أمطار خفيفة نسبيا.

وتبع ذلك انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع الموقف بشكل لحظي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة والتي تعمل بها منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى اعتدال الطقس تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية خلال تلك الأيام، والتي تستمر حتى غدا السبت بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركز سيارات الشفط مع أمطار الإسكندرية اليوم

وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار بنطاق المحافظة لنزح تجمعات المياه، تيسيرًا على المواطنين وتسهيلًا لحركة المرور.

صيانة أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المواطنين

ومع طقس الإسكندرية الممطر، شدد محافظ الإسكندرية على التنفيذيون في الأحياء على ضرورة التنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بحالة الطقس ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.