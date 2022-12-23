مصرع عامل في انقلاب «تروسيكل» بسوهاج 

لقي عامل في نهاية الخمسينيات من العمر، مصرعه إثر انقلاب «تروسيكل» - كان يستقله برفقة نجله - داخل إحدى الترع دائرة مركز سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

مصرع عامل في حادث انقلاب تروسيكل

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفى بترعة بناحية المزالوه دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء قيادة «عمر م م ن»، 22 عامًا، موظف ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، اختل مقود الدراجة في يده، مما أدى إلى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق، ونتج عن الحادث وفاة والده «محمد م ن ا» 58 عامًا، عامل بجامعة سوهاج – ويقيم بذات الناحية، وكان يستقل معه التروسيكل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بدفن الجثة بعد انتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة.