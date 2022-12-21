مصرع طفل في حادث انقلاب توك توك جنوب بني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق قرية الشنطور ـ سمسطا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق الشنطور ـ سمسطا غربي محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع طفل، وتم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى «أحمد . ب . ح» 12 عامًا، يقيم بقرية الشنطور، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى لحين استصدار تصريح الدفن، وتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة بمركز سمسطا.