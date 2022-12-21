إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار موقف محي الدين بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة كل من حنان عثمان خميس 35 عامًا، تقيم قرية الشيخ هارون، بسحجات وكدمات، وفاء حلمى محمد 45 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، محمد نور عويس، 28 عامًا، يقيم قرية تزمنت الشرقية، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم.