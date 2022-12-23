حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. مائل للبرودة نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار خلال الساعات القادمة خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أكدت هيئة الأرصاد تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وخليج السويس لطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع سقوط أمطار تصل إلى نسبة 30%.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات جنوب الوجه البحري «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر وليلا، لطيف نهارا، مع سقوط أمطار بنسبة 30%، وتكاثر الغيوم.

فيما يكون طقس محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، بورسعيد وسيناء»، بارد ليلاً مع فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 50%، وطقس مائل إلى البرودة في الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على البحر الأحمر وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل، لطيف نهارا، مع تكون الغيوم، بينما يشهد شمال الصعيد توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%، مع طقس مائل للبرودة ليلا ولطيف نهارا.