كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع انخفاض في درجات الحرارة إذ يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع نشاط لحركة الرياح على بعض المحافظات.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أشار البيان إلى أن السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، رفح» تشهد سقوط أمطار تصل إلى 20% مع طقس غائم جزئيا بارد ليلاً.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات القاهرة والوجه البحري يشهد طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا دافئ نهارا غائم جزئيا.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد يكون مائلا إلى البرودة ليلا حار نهارا مائل إلى البرودة آخر الليل مع تكون الشبورة المائية والغيوم.

ويكون طقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية والبحر الأحمر، مائلا إلى البرودة ليلا حار نهارا مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة، الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة