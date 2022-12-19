صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 خلال ساعات.. اعرف تفاصيل جدول الأجور الجديد

تعتزم وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، الخميس المقبل لجميع الموظفين، وفقًا للكتاب الدوري للوزارة.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

بحسب كتاب دوري لوزارة المالية، فإنّ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، تبدأ الخميس، وتستمر حتى الأربعاء 28 ديسمبر، لنحو 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.

5 أيام لصرف المرتبات

وتشمل عملية صرف مرتبات ديسمبر التي تستمر 5 أيام، في 33 وزارة وهيئة ومصلحة، صرف الحد الأدنى للأجور الجديد الذي جرى إقراره من قبل مجلس الوزراء، بعد قرار صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيه، وفيما يلي جدول مرتبات ديسمبر بالجدول الجديد للأجور.

مرتبات شهر ديسمبر 2022

1. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الأولى 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه.

6. الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.