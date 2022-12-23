نجوم الفن يواسون جومانا مراد في وفاة والدها.. «ربنا يصبر قلبك»

حرص نجوم الوسط الفني على مواساة الفنانة جومانا مراد، بعد إعلانها خبر وفاة والدها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

النجوم يواسون جومانا مراد

وكتبت أصالة على حسابها على «انستجرام»: «الله يرحمه ويجمعه بأبي وكل الطيبين في جنات الخلد أمين يا رب العالمين ويصبر قلبكم ويحفظكم».

وكتبت نسرين طافش: «البقية في حياتك حبيبتي والسلام لروحه الطيبة الله يصبر قلبك»، وعلقت درة: «الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك على فراقه يا حبيبة قلبي»، أما كندا علوش فكتبت: «البقاء لله حبيبتي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك على فراقه».

وفاة والد جومانا مراد

وتوفي مساء أمس والد الفنانة جومانا مراد، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لدفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت جومانا مراد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وفاة والدها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا بابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال.. أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».