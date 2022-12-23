موسكو تخطط لحظر توريد النفط للدول الملتزمة بقرار سقف الأسعار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط ردا على إجراءات الغرب بوضع سقف أسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية، كما تخطط موسكو لحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول والكيانات القانونية التي ستطلب الامتثال لسقف الأسعار في العقود، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

نوفاك سينمو إنتاج النفط بنسبة 2%

وذكر نوفاك أنه بحسب نتائج العام الحالي، سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% بما يعادل 530 مليون طن.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، وافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، وبحسب الإجراءات المتفق عليها فإن الدول لن تشتري النفط من موسكو بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل.

بوتين يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن الإجراءات الجوابية

وفي سياق متصل، ستضطر دول الاتحاد الأوروبي التي لن تستطيع الوصول إلى بدائل للموارد الروسية بسبب موقعها الجغرافي، إلى استكمال استيرادها من موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن الإجراءات الجوابية فيما يتعلق بفرض سقف أسعار النفط، بداية الأسبوع المقبل.

الخارجية الروسية: لن يكون هناك تفاوض جدي بشأن الضمانات الأمنية

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، اليوم، أنه لن يكون هناك أي تفاوض جدي بشأن الضمانات الأمنية دون الاعتراف بالواقع على الأرض، كما نأمل أن تصغي الولايات المتحدة لصوت العقل وتتجنب الصدام المباشر مع روسيا.