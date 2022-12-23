سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

تواصل العملة الأمريكية، اليوم الجمعة استقرارها في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري دون تغيير يذكر، إذ سجل سعر الدولار اليوم نفس مستويات الأسعار في البنوك المختلفة، أمس.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، اليوم، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم كما يلي:

سعر الدولار اليوم ببنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 24.75 جنيه مقابل البيع، و24.65 جنيه مقابل الشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاء عند 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار ببنك مصر اليوم نحو 24.64 للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار بالمصرف المتحد اليوم 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB نحو 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.