سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

زيادة جنيه واحد شهدها سعر صرف بيع وشراء عملة الرياض اليوم في البنوك العامة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

- شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال في بنك مصر نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- وفي بنك المشرق سجل الريال نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 6.39 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- سعر صرف الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

- وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.52 جنيه للشراء، و6.60جنيه للبيع.

- وبلغ سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك MIDBANK نحو 6.37 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم اللبناني، استقرت العملة السعودية عند 6.55 جنيه للشراء، والبيع 6.58 جنيه.