استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

استقرار ملحوظ سجلته عملة الرياض اليوم في البنوك العامة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات الصباحية لتستقر عند نفس قيمة البيع والشراء، التي انتهت عندها تعاملات الفترة المسائية أمس الأحد.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

وشهد سعر صرف الريال السعودي استقرارا في صرفه اليوم، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، خاصة البنك المركزي، حيث سجل 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للشراء، وفي بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

- في بنك بلوم اللبناني، استقرت العملة السعودية عند 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- وفي بنك المشرق 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 6.38 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- سعر صرف الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

- وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.51 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك MIDBANK نحو 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.