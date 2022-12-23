رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة «هضحك بردو» اليوم

يستعد الفنان رامي عاشور، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «هضحك بردو»، وذلك بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا من خلال طرحه أكثر من أغنية «سينجل»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف رامي عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغنية «هضحك بردو»، جرى طرحها بالفعل على القنوات الإذاعية، وسيجري طرحها عصر اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رامي عاشور يستعد لطرح أغنيته الجديدة

وقال «عاشور» إنّ الأغنية هي شكل مختلف لم يقدمه من قبل، إذ تحكي عن أربعة موضوعات مختلفة داخل أغنية واحدة، وتعبر عن الواقع وما يمر به كل شخص في حياته .

والأغنية الجديدة تعاون فيها رامي عاشور مع الشاعر حسام سعيد والمنتج هاني محروس.

كلمات أغنية «هقولك سر»

وطرح «عاشور»، مؤخرًا أغنية بعنوان «هقولك سر»، عبر «يوتيوب»، وحجاءت كلماتها كالتالي:

هقولك سر أنا حبي ليك كان حب العمر

ولقيت معاك أيام بتمر أجمل ليالي

في عمري أنا بس أنت أخدت قرار يا عنيد

يا سيدي أنا حر أبعد أقرب