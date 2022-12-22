بروتوكول تعاون بين «صحة الإسكندرية» و«الأكاديمية العربية» لتدريب العاملين

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة في الإسكندرية، والدكتور محمد محسن عبد ربه، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية، والأكاديمية العربية للنقل البحرى في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية.

ويشمل البروتوكول تقديم المعهد لبرامج تدريبية فى مجالات «الإدارة، والجودة، والتميز الحكومي، والحوكمة» للعاملين في المديرية، والمستشفيات والوحدات التابعة لها، بخصم 50% على أن توفر المديرية القاعات اللازمة للتدريس في البرنامج.

يتضمن البروتوكول منح دراسية جزئية

ويتضمن البروتوكول تقديم المعهد لمنح دراسية جزئية تصل إلى 50% من رسوم الدبلومات المهنية ومدتها من 9 إلى 12 شهر في إدارة الجودة ومكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية مع تسهيلات فى السداد.

ينظم المعهد ورش عمل مجانية

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية، ينظم المعهد ورش عمل مجانية فى مجال الرعاية الصحية للعاملين في المديرية والوحدات والمستشفيات التابعة لها.