سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز محافظة البحيرة «صور»

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة خاصة على المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار، كما شددت على نشر المعدات داخل الشوراع والميادين لسحب تراكمات المياه وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة، على تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المثبتة في الميادين، تجنبًا لوقوع الحوادث في أثناء حركة الرياح، كما وجهت بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط.

طقس اليوم الجمعة في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة في البحيرة، مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة في أول الليل باردًا في آخره، على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غائم جزئيًا، ويشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 50% قريبًا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1.5: 2» متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في البحيرة، سجلت العظمي 19 درجة وبلغت الصغرى 15 درجة.