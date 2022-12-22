الزراعة والبترول توقعان اتفاقية تعاون وعقدي تنمية مجتمعية بمحافظتي جنوب سيناء ومطروح

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقيتى تعاون فى مجال التنمية المجتمعية، الأولى بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة، والاتفاقيتين والعقدين التنفيذيين

تأتيان تماشياً مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، وأن موضوعا الاتفاقيتين والعقدين سيتم تمويلهما من شركة إينى عبر شراكتها مع قطاع البترول فى كل من بترول بلاعيم فى سيناء وعجيبة للبترول فى مطروح واللتان تتمتعان بصلات قوية مع مجتمعاتهما المحيطة وتقدمان جهوداً متميزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظتين.

مشروع التنمية المتكاملة في المجتمع السابع يوفر تنمية مستدامة لقاطني المناطق الجافة

وأكد الوزيران أن مشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات المطيرة فى المجتمع السابع بمحافظة مطروح ومشروع جنوب سيناء سيوفر تنمية مستدامة لأهالينا قاطنى المناطق الجافة فى أبورديس لمواجهة الاحتياجات والعقبات التى تواجههم من خلال عمل متكامل خاص بالزراعة المستدامة فى وادى المُكَتَب بأبورديس وفى المجتمعات المطيرة بمطروح لإيجاد مجتمع مستدام، وشدد على أهمية الإسراع بتلك المشروعات لما تحققه من تنمية حقيقية فى المجتمعات التى تقام بها ، مشيدان بالدور التاريخى لشركة إينى فى مجال التنمية المجتمعية عبر تاريخها العريق بمصر، وكذلك محافظى جنوب سيناء ومطروح واللذين يقدمان دعماً قوياً للعمل البترولى بالمحافظتين.

ومن ناحيته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن توقيع اليوم استمرار للتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تقدم تعاوناً كبيراً ودوراً فاعلاً فى جهود تنمية المحافظة والذى ظهر بقوة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27 ، كما أن هذا التعاون الجديد فى مجال التنمية المجتمعية يضاف للأدوار المقدمة من الوزارة وشركات البترول وعلى رأسها شركة إينى للمجتمع وجهود التنمية فى جنوب سيناء.

بحوث الصحراء: التعاون مع الوزارتين نقلة نوعية في هذا المجال

وعقب الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بأن التعاون مع الوزارتين واستغلالهما للخبرات العريقة لمركز بحوث الصحراء هو نقلة نوعية فى هذا المجال وإضافة لجهود الدولة المصرية فى تنمية المناطق الصحراوية.

وقع اتفاقيتى التعاون اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور عبدالله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء. والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ومحمود أبواليزيد نائب المدير العام بأيوك ، نيابة عن ماتيا كامبنياتى رئيس شركة أيوك برودكشن بى فى الإيطالية (إينى)

‏ووقع العقدين التنفيذيين للاتفاقيتين، المهندس أحمد مصطفى رئيس شركة عجيبة للبترول ومحمد أبوشادى مدير عام التنمية المستدامة ، نيابة عن المهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم وجابريل جيونا مدير عام شركة بترول بلاعيم وباولو بينى مدير عام شركة عجيبة للبترول.