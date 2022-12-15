«البترول» تحقق المعادلة الصعبة بزيادة الإنتاج وتأمين المخزون الاستراتيجي خلال 2022

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من النجاحات خلال العام الجاري 2022، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها من أزمات اقتصادية كبرى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات خلال هذا العام.

ووفق بيانات وزارة البترول السابقة، فإنها استطاعت أن توفر إمدادات الطاقة والمواد البترولية للمواطنين سواء للاستخدامات الشخصية في السيارات أو لمحطات توليد الكهرباء، رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الأزمات العالمية الأخيرة، وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول الكبرى من انخفاض مخزونات الطاقة والمواد البترولية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ.

69.2 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام

واستطاعت الوزارة تأمين احتياجات الدولة والمواطنين بمخزون استراتيجي كاف لمواجهة الأزمات، نتيجة الخطط التي وضعتها الوزارة لضمان توافر المنتجات، حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022.

وتمكنت الوزارة متمثلة في شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي خاصة في القرى الأكثر احتياجا التابعة لمبادرة حياة كريمة، إذ جرى إدخال الغاز الطبيعي خلال العام الحالي للكثير من قرى المحافظات ومنها الشرقية وقنا.

يذكر أن هناك أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة من الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية حتى الآن.

البترول تحقق إنجازات في جذب استثمارات اجنبية

كما نجحت الوزارة في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية من خلال زيادة أعمال الشركات العاملة في مصر في العديد من المجالات، سواء البترول أو الغاز الطبيعي أو التعدين.

وشهد العام الحالي جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى في مجال البحث والتنقيب عن المواد البترولية إلى السوق المصرية، الأمر الذي مكن الدولة من اكتشاف العديد من حقول الغاز وآبار البترول التي ستسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج واحتياطي الدولة.