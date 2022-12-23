«صرف الإسكندرية»: أجواء شتوية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ الشركة تلقت إنذارًا من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: «في تمام الساعة الثانية فجرا هطلت أمطار تسببت في تجمعات مياه على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفعها وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون تأثير على حركة السيارات».

أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «معداتنا منتشرة في كل أنحاء المحافظة، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء، اشتدت حدتها ليلا في الغرب بالعامرية والعجمي، وتم التعامل مع كل تجمعات المياه».

اختلاف توقيت النوة بسبب التغيرات المناخية

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «مع التغيرات المناخية، أصبحت توقيتات النوات تختلف، لدينا نوة رأس السنة في الخامس والعشرين من ديسمبر، ونحن الآن اقتربنا منها، ونتواصل على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد، ورئيس الهيئة عين الدكتورة إيمان شاكر مختصة بالإسكندرية لترسل إلينا الخرائط والتوقعات الخاصة بالأمطار وشكل السحب».