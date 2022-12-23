انطلاق انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر اليوم

تنطلق انتخابات التجديد الكلي، اليوم، لمجلس إدارة نادي قضاة مصر 2022، والتي تجرى على مقعد رئيس النادي، و 16 مقعداً آخرين منها مقعد المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و5 مقاعد للنيابة العامة.

اللجنة المشرفة علي الانتخابات

وكانت اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت - رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قد أعلنت القوائم النهائية للمترشحين.

تشكيل اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها المستشارين الدكتور فتحي المصري - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وفتحي حنضل - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار يوسف عثمان - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمستشار محسن مبروك - رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار محمد شيرين فهمي - رئيس محكمة الاستئناف السابق وأمين عام اللجنة المستشار أشرف عيسى - الرئيس بمحكمه استئناف القاهرة.

المرشحون لمنصب رئيس النادي

وشملت قائمة الذين تقدموا للترشح على منصب رئيس النادي كل من المستشار محمد الذهبي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد المحسن - نائب رئيس محكمة النقض.

وتضم أيضاً قائمة المستشار الذهبي كل من المستشارين «محمد قنديل، محمد قدري أبو ضوية، محمد عبد الصمد، أحمد عثمان، أمير المؤمنين حسن» على مقاعد المستشارين، كما تضم القائمة أيضاً كل من «أحمد الخولي، محمد محمود درويش، محمد صلاح» على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، في حين تضمنت القائمة أحمد محمد فؤاد، على مقاعد النيابة العامة، و المستشار جمال محمود القيسوني - رئيس محكمة استئناف أسيوط الأسبق، على مقعد المتقاعدين.