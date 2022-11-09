«نادي القضاة»: نثق في أحكامنا ولا ننتظر شهادة «حسن سير وسلوك» من الخارج

أعرب المستشار أبو الحسين قايد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، عن رفضه الشديد للعبارات المسيئة للقضاء المصري التي حملها بيان المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي طالب فيه بالإفراج عن مواطن جرت محاكمته بإحدى القضايا الجنائية، ويقضي عقوبته حاليا، ووصف فيه الحكم القضائي بأنه «غيرعادل».

المتحدث باسم نادي القضاة

وقال المتحدث باسم نادي القضاة، لـ «الوطن»، إن القضاء المصري قضاء عادل وغير مسيس، كما تدعي المنظمات الحقوقية، والعالم كله يدرك ويعلم جيدا أن القاضي المصري ميزان للعدالة الدولية، ولعل تاريخ قضاة مصر بمحكمة العدل الدولية خير دليل على ذلك.

وردا على بيان المندوب السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال: «لا ننتظر شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا، ونقدر ثقة الشعب المصري في أبنائه من القضاة، الذي يحملهم بين جوانحه».