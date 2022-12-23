طقس سوهاج اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

شهدت عدة أجزاء من محافظة سوهاج اليوم، سقوط أمطار خفيفة لعدة دقائق بمدينتي طما وسوهاج، بينما غطت الغيوم باقي أرجاء المحافظة، وتعد تلك الأمطار التي وصفت بالقطرات، أول أمطار تسقط على سوهاج منذ بدء التغيرات الجوية والموجة الباردة التي ضربت البلاد.

درجات الحرارة بسوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم، منخفض الحرارة، إذ سجلت درجة الحرارة العظمي 20 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة، بينما تسجل الصغرى 11 درجة، ويسود طقس مائل للبرودة ليلًا وباردًا في أول ساعات الصباح الباكر، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

كما تشهد محافظة سوهاج في طقس اليوم، عدة ظواهر جوية، بينها شبورة تحجب الرؤية صباحًا وتستمر لأكثر من 3 أيام، وغيوم جزئية، بينما وصلت نسبة الرطوبة إلى 57% وسرعة الرياح اليوم 19 كم للساعة.

تفقد مخرات السيول

وتستعد غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، لاحتمالية سقوط أمطار بتفقد وتهيئة مخرات السيول بالحواويش وأخميم ودار السلام وساقلتة، مع متابعة الأمطار يوميًا وأماكن سقوطها.