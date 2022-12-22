«الأرصاد»: طقس أسوان اليوم الأعلى حرارة بين محافظات الصعيد

يشهد طقس أسوان اليوم الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة نهارا وليلا حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التي أعلنت أن أسوان أعلى درجات حرارة عظمى اليوم بين محافظات الصعيد، وثاني أعلى درجات حرارة عظمى بمصر بعد مدينة شلاتين التي تسجل اليوم 25 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

طقس أسوان اليوم

طقس أسوان اليوم يضم عدة ظواهر جوية متعددة مابين غيوم جزئية ونسبة رطوبة تصل إلى 47% وسرعة رياح 11 كم في الساعة «رياح شمالية شمالية» التي تنشط على فترات متقطعة من النهار.

تساقط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نسبة تساقط الأمطار اليوم على أسوان 0% وفقا للأقمار الصناعية، كما يظل طقس أسوان مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا لمدة 3 ايام قادمة.

أسوان مشتى ومقصد السياح

تعد محافظة أسوان من أدفأ المناطق بمصر فهى مشتى يجذب السائحين من أنحاء العالم وتنشط إليها السياحة الداخلية بفصل الشتاء حيث يتميز طقس أسوان بالدفء شتاء وشدة الحرارة صيفا.