طقس سوهاج اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس في سوهاج، موضحة انخفاض درجات الحرارة لتجسل العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد في أول الليل وآخره.

طقس اليوم في سوهاج

وشهد طقس سوهاج اليوم غيوما كثيفة وشبورة مائية على الطرق السريعة والداخلية بمدن سوهاج، وتصل درجة الرطوبة إلى 57%، مع توقعات بهبوب رياح على فترات متقطعة من النهار بسرعة 19 كم للساعة.

سقوط أمطار بشمال الصعيد

وتنعدم فرص سقوط الأمطار ضمن طقس اليوم على سوهاج، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، بينما تصل نسبة سقوط الأمطار على مدن شمال الصعيد 30%.

عدم تخفيف الملابس

وأهابت محافظة سوهاج بالمواطنين، بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة والداخلية، ومراعاة عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال، تحديدا في ساعات الليل، لانخفاض درجات الحرارة.