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طقس الأقصر اليوم.. غيوم كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
11:03 ص | الخميس 22 ديسمبر 2022
غيوم كثيفة تغطي سماء الأقصر

غيوم كثيفة تغطي سماء الأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، طقسا غائما على مدن المحافظة، وظهرت الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة، في حين تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالأقصر 24 والصغرى 13.

طقس الأقصر اليوم

وكانت محافظة الأقصر قد أعلنت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، كما أعلنت شركة مياه الأقصر حالة الطوارئ للتعامل مع توقعات هطول الأمطار وموجة الطقس السيئ، مع استمرار أعمال التطهير والمطابق لرفع العبء عن الشبكات وخفض مناسيب البيارات واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق المعرضة للأمطار والسيول.

استعدادات لمواجهة الطقس

وأكدت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، على ضرورة توخي الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس، واستعداد المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، ورفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.

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