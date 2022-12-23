طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس اليوم الجمعة، حيث تنتشر الغيوم بشكل جزئي، وتنخفض درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على فترات.

حالة الطقس في السويس اليوم

وكشف بيان الأرصاد بشأن طقس السويس اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 درجة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، ونسبة الرطوبة 67%، وسرعة الرياح 16 كم/ساعة، لتشهد المحافظة طقسا لطيف نهارا مائل للبرودة صباحا وأول الليل، بارد في آخره.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وشدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة الصرف الصحي ومياه الشرب ورؤساء الأحياء، بضرورة جاهزية مختلف الأجهزة لأي طارئ يحدث في الطقس، مؤكدا على مواصلة تطهير البيارات الخاصة بتصريف الأمطار وخطوط الصرف، ومراجعة تواجد سيارات النافوري بالميادين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.