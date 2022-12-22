وزير الطاقة التنزاني لقناة الحياة: سعداء بالمشاركة المصرية في سد جوليوس نيريري

عبر جانيوري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، عن سعادته بالملء الأول لسد «جوليوس نيريري» التنزاني، قائلا إنها خطوة فارقة هنا في تنزانيا بأن نشعر بوجود هذا الخزان والسد من خلال هذه المدة مع شركائنا وأصدقائنا من مصر، وهو شعور جميل نشعر به في هذه اللحظات الفارقة.

وأضاف «ماكامبا»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سد جوليوس نيريري، أحد أكبر المشروعات على الإطلاق في تنزانيا، وهو تعبير عن طموحاتنا وآمالنا، ويعد رمزا لتجلي التعاون بين تنزانيا ومصر.

وتابع: «نحن كتنزانيين نثق ثقة تامة في الشركات المصرية لإنجاز هذا المشروع الكبير بشكل سريع، والأشياء تتحدث عن نفسها، قمنا بهذا المشروع بجودة عالية وقدرات عالية، ولدينا طموحات كبيرة ومتفائلين».

وأوضح أن نتائج هذا السد كبيرة على الاقتصاد التنزاني بجانب الطاقة والكهرباء، متابعا: «لدينا 1.7 جيجاوات من هذه القدرات بواقع 1700 ميجاوات، وهذا المشروع يعطينا أكثر مما نخزنه لدينا الآن، وهذا المشروع ضخم ويضاعف من قدراتنا في الكهرباء».