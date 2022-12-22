«التضامن»: الأقصر أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استخدام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، الطاقة الشمسية في إدارة مبانى المديرية، موضحة أنها تستخدمها لإدارة جميع الأعمال الكهربائية داخل المبنى، لافتة إلى إلى أنها أول مديرية تستخدم الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

إمداد مبنى المديرية بكامل احتياجات الطاقة النظيفة

تفقد محمد حسين بغدادى وكيل الوزارة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، وحدات الخلايا الشمسية والأجهزة المعاونة لتشغيل الطاقة البديلة، التى تم تركيبها من خلال التعاون المثمر مع المؤسسة المالية «اى اف جى هيرميس»، في إطار برتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة، حيث دخلت محطة الطاقة الشمسية حيز العمل، وتمدى بإمداد مبنى المديرية، المكون من 14 إدارة فنية، عبر 3 طوابق، بكامل احتياجاته من الطاقة النظيفة، لأعمال الإنارة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، ومبردات الهواء.

توفر الطاقة النظيفة واللازمة للمديرية

أشاد بغدادي، بالتجربة التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة بقضايا المناخ نحو بيئة نظيفة، حيث توفر الطاقة النظيفة واللازمة للمديرية، موضحا أن العام المقبل سيشهد إدارة 5 إدارات اجتماعية على مستوى الأقصر، من إجمالي 7 إدارات، باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، من خلال تركيب محطات للطاقة الشمسية، بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء لمدة طويلة.

جدير بالذكر أنه فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والمؤسسة المالية «اف جى هيرميس»، تم إنشاء 94 منزلا بقرية الدير باسنا الأقصر، وجار إنشاء 64 منزلا بذات القرية وحضانة العلماء الصغار، على أحدث طراز عالمى، كما تقوم بإنشاء طاقة شمسية نظيفة لـ25 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بالأقصر.