كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 26 ألفا و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 81 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 28 مليون و214 ألفا و915 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و434 حالة وفاة.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، تسجيل 1995 إصابة بفيروس كورونا، أمس الأحد في البر الرئيس للبلاد بينها 1918 حالة محلية العدوى و77 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين: إجمالي إصابات كورونا بالبر الرئيسي 380 ألف و453 حالة

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي بلغ 380 ألفا و453 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 5 آلاف و237 حالة وفاة.