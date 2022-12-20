كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 87 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 87 ألفا و559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 74 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28 مليونا و302 ألف و474 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 31 ألفا و490 حالة وفاة.

وفي الصين، سجَّلت السلطات الصحية، 2722 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد بينها 2656 محلية العدوى و66 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بالبر الرئيسي إلى 383 ألفا و175 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5 آلاف و242 حالة وفاة.