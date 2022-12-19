«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل في 3 شركات.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقياد الدكتور أشرف صبحي، توفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرة توظيف مصر، والإعلان عن وظائف للشباب، في العديد من شركات القطاع الخاص، والتي تأتي تفاصيلها كما يلي:

مجموعة شركات فتحي حسن مطاعم خليها مشويات

وهي إحدى شركات ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية، ضمن بروتوكول وقعته الشركة مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وديوان عام محافظة الشرقية، لتوظيف الشباب وإيجاد فرص عمل لائقة بهم.

وتتضمن الوظائف وفرص العمل المتاحة ما يلي:

- كابتن أوردر

- وويتر

- باريستا

- كاشير

- شيف سخن

- شيف مشويات

- شيف مندي

- جاردمانجيه سلطات وساندوتش

- مساعد شيف

- شيف بيتزا

- استيوارد

- أمين مخازن

- عامل مخازن

ويعتبر ملتقى التوظيف مجانيا، حيث تقدمه الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر وسيكون بمركز شباب بلبيس بمحافظة الشرقية، والتقديم كالتالي:

- التقديم لفرص العمل من خلال الدخول على اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/nXXWigeNM9

شركة السويسرية للملابس الجاهزة

وهي إحدى شركات ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية، ضمن بروتوكول وقعته الشركة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وديوان عام محافظة الشرقية، لتوظيف الشباب وإيجاد فرص عمل لائقة بهم، وهي على النحو التالي:

- مراقب جودة

- عامل انتاج

- التقديم لفرص العمل من خلال الدخول على اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/nXXWigeNM9

شركة ديسنت للملابس الجاهزة

وهي إحدى شركات ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية، لتوظيف الشباب وإبجاد فرص عمل لائقة بهم.

وتتضمن الوظائف وفرص العمل المتاحة ما يلي:

- سنجر

- أوفر

- مساعدين

- التقديم لفرص العمل من خلال الدخول على اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/nXXWigeNM9