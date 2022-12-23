الفائزة بلقب «الأسطورة الحية» بالاتحاد الدولي لعلوم التغذية: فوجئت باختياري

رحلة طويلة من العلم والبحث، قادتها مؤخرا للفوز بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية، لتهنئها أكاديمية البحث العلمي، على هذا النجاح، هي الدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي، حيث تم ترشيحها منذ عام.

وقالت «واصف»، إن الإعلان عن الفائز بالجائزة، يحدث في فترة انعقاد المؤتمر الدولي للأغذية في طوكيو من 6 إلى 11 ديسمبر.

جائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية

وأضافت، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «فوجئت باختياري، وجالي على واتساب صورة من الشاشة اللي طلع عليها اسمي لأن محدش كان عارف إني هبقى واحدة من التسعة الذين اختاروهم للفوز بالجائزة».

وتابعت الفائزة بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية: «لقب الأسطورة الحية يحصل عليه من تزيد أعمارهم عن 80 سنة ومازالوا يزاولون المهنة والتخصص، والاتحاد الدولي لعلوم التغذية يعقد مؤتمرا كل سنتين، حيث يختار عدة عدة جوائز منها الأسطورة الحية بالإضافة إلى زمالة أو منح بحثية أو يخصص جائزة للعطاء في التغذية».

مجال التغذية بالنسبة لحبيبة واصف

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي: «من يتم اختياره للفوز بالجائزة يجب أن يكون عمل في مجال التغذية على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وقضيت لمدة 20 سنة في منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة للعطاء الإقليمي فقد عملت مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأعمل خبيرة لدى الاتحاد الأفريقي، ومنذ تخرجي فإن لديّ عطاء للتغذية في مصر، ولذلك فقد اكتملت الشروط لديّ».

وأشارت، إلى أنّها كانت مقربة من والدها وأشقائها الثلاث الذين يعملون أطباء، ولكنها كانت الوحيدة بين أشقائها التي ترغب في التخصص في التغذية: «والدي رسم لي حياتي ومنحني تدريبا خاصا نظرة شاملة لعلم التغذية».