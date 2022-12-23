«صباح الخير يا مصر»: «كابيتانو مصر» أضخم مشروع لاكتشاف المواهب الكروية

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إنّ برنامج «كابيتانو مصر»، هو المشروع الأضخم في مصر لاكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم والذي يبحث عن المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، حيث يكتشف المواهب في سن صغيرة كي يكونوا نواة جديدة لتطوير الكرة المصرية في السنوات المقبلة.

كابيتانو مصر أمل لكل الموهوبين

وأضافت الحسيني، خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كابيتانو مصر هو أمل جديد لكل الموهوبين في كرة القدم بمصر، وهو الطريق لحلم المونديال وكل البطولات الكبرى.. حلم صلاح جديد في كل المراكز بحراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم».

مواهب كثيرة في كرة القدم

وتابعت، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهودا جبارا وضخما كي يخرج البرنامج بالشكل المبهر والمميز الذي ظهر به الأمس: «هنشوف على مدار الحلقات المقبلة للبرنامج مواهب كثيرة في كرة القدم على مستوى الجمهورية وسيكونوا نواة لجيل نفخر به في كرة القدم المصرية ونتمنى لهم التوفيق كلهم».