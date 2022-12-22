«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس.

كثافات بسيطة في وسط البلد

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات في الاتجاه العكسي، والأمر ذاته للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، حيث ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري.

وبالنسبة لنفق الأزهر، فإنّه يشهد تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، وتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى شارع أحمد سعيد.

سيولة مرورية في صقر قريش

وهناك سيولة مرورية مستمرة حتى منطقة صقر قريش في المعادي، وفي طريق النصر نجد سيولة مرورية وتبدأ تختفي وتظهر بعض الكثافات، كما ظهرت كثافات أعلى دائري للمرج للمتجه إلى نفق السلام في الاتجاه الزراعي ومنه للأقاليم.

وتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم والمتجه إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، والأمر ذاته للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي التجمع العكسي للقادم من المعادي والمتجه إلى مناطق الجيزة، والأمر ذاته في مناطق التجمع الخامس وفي الطريق إلى البساتين وزهراء المعادي.

ويشهد الطريق المحوري للقادم من ميدان لبنان بعض الكثافات، بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، وتستمر الكثافات حتى ميدان لبنان، أما للمتجه إلى أكتوبر، فإنّ هناك سيولة مرورية كبيرة هناك.

ويشهد محور صفط كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، وفي شارع الهرم، بدأت بعض الكثافات المرورية في الظهور نتيجة التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو.