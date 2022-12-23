سعر الذهب اليوم في مصر.. انخفاض جديد بعيار 21

سجلت أسعار الذهب، الآن انخفاضا ملحوظا مقارنا في محلات الصاغة، إذ وصل سعر عيار الذهب عيار 24 اليوم للبيع 1943 جنيها والشراء 1977، بينما وصل عيار 22 اليوم للبيع 1781 والشراء 1812، فيما سجل عيار 21 اليوم للبيع 1700 جنيه والشراء 1730 جنيها، حيث شهد انخفاضا جديدا بلغ 25 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 اليوم للبيع 1457 جنيها والشراء 1483 جنيها، وسجل عيار 14 اليوم للبيع 1133 والشراء 1153، وعيار 12 اليوم للبيع 971 جنيها والشراء 989، وسعر الجنيه الذهب للبيع 13600 والشراء 13840، وسعر الكيلو الذهب للبيع مليون و942 ألفا و857 جنيها، والشراء مليون و977 ألفا و143 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال اليوم بالدولار

وعن سعر الذهب اليوم في أسواق المال العالمية فسجلت الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل 1432 جنيها أي ما يعادل 57.87 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 1313 جنيها أي ما يعادل 53.05 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1253 جنيها أي ما يعادل 50.64 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1074 جنيها أي ما يعادل 43.40 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 835.30 جنيه أي ما يعادل 33.76 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 715.97 جنيه أي ما يعادل 28.94 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 536.98 جنيه أي ما يعادل 21.70 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم 44533 جنيها أي ما يعادل 1800 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم 10024 جنيها أي ما يعادل 405.11 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم 1431940 جنيها أي ما يعادل 57871 دولار.