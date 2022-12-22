عاجل.. الذهب يواصل خسائره ويتراجع للمرة الثانية في أقل من ساعة

للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، تواصلت خسائر الذهب بتراجع جديد، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1710 جنيهات، هبوطا من 1720 قبل نحو ساعة، في حين كان السعر صباح اليوم 1760 جنيه، لتصبح إجمالي خسائر العيار حتى الآن 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1954 جنيها، في حين كان السعر صباحا 2011 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 18 الآن 1466 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 13.680 جنيه.

توقعات بتراجع الذهب

من جانبه، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية لـ«الوطن» إنّ الطلب هدأ على الذهب، ما هبط بالسعر خلال الساعات الأخيرة، في حين أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في تصريح لـ«الوطن»، إدارج الذهب في البورصة السلعية ديسمبر الحالي، الأمر الذي يهبط بالسعر «المبالغ فيه» بتوصيفه، وصولا إلى أسعار عادلة للمعدن النفيس.

تسعير خاطئ

وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للتشريع، لـ«الوطن»، أنّ تسعير الذهب في السوق المحلية، يتم بمعادلة خاطئة تخالف سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك، محذّرا من المضاربات على المعدن الأصفر، فيما حذّر «ناجي فرج» من تكرار سيناريو 2018، حيث ارتفعت آنذاك أسعار الذهب إلى 600 جنيه للجرام قبل أن تخسر النصف تقريبا بعدها بأيام.