وصول آلاف السائحين إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

كشفت جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بمطارات البحر الأحمر وصول 108 رحلات طيران قادمة من أوروبا تقل آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب مصدر ملاحي.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين على متن 108 رحلات طيران، حيث يستقبل مطار الغردقة اليوم الجمعة، 93 رحلة، ومطار مرسى علم 15 رحلة قادمة من مطارات أوروبا.

احتفالات الكريسماس في البحر الأحمر

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى توافد الآلاف السائحين على فنادق ومنتجعات مرسى علم والغردقة تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، لقضاء الاحتفالات على شواطئ البحر الأحمر، لافتا أنه يتم استقبال السائحين بواسطة فرق العلاقات العامة بالفنادق والورود ومشروبات الضيافة.

وأكد الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة، ومن المتوقع أن تكسر حاجز 90% من مختلف الأسواق السياحية، وتتصدر ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا الجنسيات الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم.