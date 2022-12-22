سياح الغردقة يستمتعون بالرحلات البحرية في أجواء أوروبية «صور»

شهدت شواطيء الغردقة اليوم نشاطا في الرحلات البحرية خاصة رحلات الغطس و«السنوركل» في أجواء أوربية رائعة حيث ارتدو بدل وأدوات الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية في أعماق البحر، بالرغم من التقلبات في حالة الطقس اليوم، وانخفاض درجة الحرارة.

تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن المدينة تعيش أجواء أوربية حيث تكاثف الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة، لافتا إلى استمتاع السياح بهذه الأجواء والتي وصفوها بالأوربية إذ استمتعوا البحرية والمحميات الطبيعية وأماكن الغوص الفريدة في عدة مناطق بشواطئ الغردقة.

نشاط الرحلات البحرية

وأضاف أن السياح من جنسيات أجنبية مختلفة ارتدوا بدل وأدوات الغطس ومارسوا هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستماع بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، والتقطو الصور التذكارية ونشرها على «السوشيال ميديا»، ما يساهم في تنشيط السياحة وجذب الزائرين لشواطئ مدينة الغردقة.